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Малыш потерял маму: в Рыбинске пропала молодая женщина
16 февраля 2018 08:47
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Рыбинская полиция объявила в розыск местную 30-летнюю жительницу. Анну Иванову ищут с конца года. Теперь к поискам присоединились и волонтёры.
В местных пабликах пропажу женщины активно обсуждают. И обстоятельства исчезновения весьма странны. Ведь Анна хоть и пропала, но её регулярно видят на улицах города.
— На днях здоровалась в Мариевке в магазине вечером, всё у неё прекрасно по виду, — пишут в рыбинском паблике.
Известно, что у женщины есть маленький сын.
Тем не менее полиция объявление пока не снимает. Тех, кто видел Анну, просят позвонить по телефону: (4855) 21-00-11.
Фото: Анна Иванова/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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