Малыш потерял маму: в Рыбинске пропала молодая женщина

Анну ищут всем городом

Рыбинская полиция объявила в розыск местную 30-летнюю жительницу. Анну Иванову ищут с конца года. Теперь к поискам присоединились и волонтёры.

В местных пабликах пропажу женщины активно обсуждают. И обстоятельства исчезновения весьма странны. Ведь Анна хоть и пропала, но её регулярно видят на улицах города.

— На днях здоровалась в Мариевке в магазине вечером, всё у неё прекрасно по виду, — пишут в рыбинском паблике.

Известно, что у женщины есть маленький сын.

Тем не менее полиция объявление пока не снимает. Тех, кто видел Анну, просят позвонить по телефону: (4855) 21-00-11.