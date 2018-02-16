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Морозы отступают: в Ярославле временно потеплеет
16 февраля 2018 07:56
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Зима решила дать нам небольшую передышку. В ближайшие несколько дней не будет трескучих морозов. Столбик термометра поднимется до минус пяти.
— В пятницу сретенские морозы в Центральной России начнут отступать. Причиной тому станет прохождение атмосферного фронта, за которым поступят более теплые массы воздуха и поля снеговых туч, благодаря чему температурный фон окажется на 2–3 градуса выше климатической нормы, — объяснили в центре «Фобос».
Такая мягкая погода — самое время для прогулок. Здорово, что она выпала на выходные. Можно будет подольше погулять на Масленице и поучаствовать в бургерных боях.
Фото: Александра Савельева
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