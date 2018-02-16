Ночное ДТП: в Ярославле автомобиль протаранил забор

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Сегодня около одиннадцати вечера в Ярославле произошло ДТП. В дорожное ограждение влетел автомобиль. Всё произошло на проспекте Октября у Соловьевской больницы.
— Водитель не справился с заносом машины и влетел в маршрутку. Пострадавших нет, — сообщает паблик «Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"».
И просит быть осторожнее — на дороге много осколков.
А вот чуть дальше на дороге и в занос войти негде — улица у больницы, где находится травмпункт, за несколько дней так заросла сугробами, что машины скорой тут просто встают в пробку.
Фото: Первый Ярославский Автопортал «АВТОПОРТАЛ76.РУ»
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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