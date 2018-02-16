Допросились: в Ярославле откроют три новых отделения «Почты России»

Может, хоть очередей станет чуть меньше

Так ярославцев достали утомительные очереди в почтовых отделениях, что стон этот донёсся до губернатора Ярославской области. Об этом он рассказал на встрече с гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым, где подписывали двустороннее соглашение.

Часто, сказал Дмитрий Миронов, поднимают вопросы о почтовых отделениях, когда он ездит по региону.

— Сейчас наша общая задача — повысить качество работы «Почты России» на территории Ярославской области, в том числе в сельской местности, — подчеркнул губернатор. — Надо активнее использовать современные информационные технологии предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, сегодня остро ощущается нехватка почтовых отделений не только в отдаленных уголках региона, но и в новых микрорайонах Ярославля.

И пообещал — в ближайшее время планируют открыть в Ярославле три новых отделения «Почты России».

— В рамках соглашения мы планируем еще больше расширить взаимодействие с Ярославской областью. Больше всего нас беспокоят качество услуг, состояние отделений почтовой связи. Такие первоочередные задачи мы могли бы решить вместе, — сказал Николай Подгузов.

А как работает почта за океаном, рассказали ярославцы, пожившие в Америке. В чём отличия и чем похожи операторы.