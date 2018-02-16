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Допросились: в Ярославле откроют три новых отделения «Почты России»
16 февраля 2018 06:43
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Так ярославцев достали утомительные очереди в почтовых отделениях, что стон этот донёсся до губернатора Ярославской области. Об этом он рассказал на встрече с гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым, где подписывали двустороннее соглашение.
Часто, сказал Дмитрий Миронов, поднимают вопросы о почтовых отделениях, когда он ездит по региону.
— Сейчас наша общая задача — повысить качество работы «Почты России» на территории Ярославской области, в том числе в сельской местности, — подчеркнул губернатор. — Надо активнее использовать современные информационные технологии предоставления государственных и муниципальных услуг. Кроме того, сегодня остро ощущается нехватка почтовых отделений не только в отдаленных уголках региона, но и в новых микрорайонах Ярославля.
И пообещал — в ближайшее время планируют открыть в Ярославле три новых отделения «Почты России».
— В рамках соглашения мы планируем еще больше расширить взаимодействие с Ярославской областью. Больше всего нас беспокоят качество услуг, состояние отделений почтовой связи. Такие первоочередные задачи мы могли бы решить вместе, — сказал Николай Подгузов.
А как работает почта за океаном, рассказали ярославцы, пожившие в Америке. В чём отличия и чем похожи операторы.
Фото: Михаил Контуев
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