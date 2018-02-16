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В Ярославле ленивого отца-алиментщика отправили в колонию
16 февраля 2018 07:31
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Два месяца придётся просидеть в колонии жителю Ярославля, который совершенно не заботился о своём ребёнке.
Ещё летом суд назначил мужчине полгода исправительных работ — за то, что тот не платил алименты ребёнку. Дали и место — предприятие в Красноперекопском районе. Но там алиментщика так и не увидели, просто не пришёл.
Приставы вызывали его к себе в инспекцию, но и туда он не явился.
— Его четыре раза предупреждали о замене указанного наказания на лишение свободы, — рассказали в службе судебных приставов.
И пришлось пойти на крайние меры — суд заменил приговор. Вместо полугода работы придётся сидеть два месяца.
Выбивать деньги из таких отцов приставам вообще непросто. Но некоторые папы про детей вспоминают, как только сами лишаются чего-то ценного для себя, например, автомобиля.
Фото: УФССП по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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