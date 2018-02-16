В Ярославле ленивого отца-алиментщика отправили в колонию

На что только ни идут приставы, чтобы защитить права детей

Два месяца придётся просидеть в колонии жителю Ярославля, который совершенно не заботился о своём ребёнке.

Ещё летом суд назначил мужчине полгода исправительных работ — за то, что тот не платил алименты ребёнку. Дали и место — предприятие в Красноперекопском районе. Но там алиментщика так и не увидели, просто не пришёл.

Приставы вызывали его к себе в инспекцию, но и туда он не явился.

— Его четыре раза предупреждали о замене указанного наказания на лишение свободы, — рассказали в службе судебных приставов.

И пришлось пойти на крайние меры — суд заменил приговор. Вместо полугода работы придётся сидеть два месяца.

Выбивать деньги из таких отцов приставам вообще непросто. Но некоторые папы про детей вспоминают, как только сами лишаются чего-то ценного для себя, например, автомобиля.