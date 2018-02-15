В Ярославле Барби нарядили в блинное платье

Раздевать даже неловко...

Целая выставка масленичных кукол открылась в центре Ярославля — и каких только там нет. Целый парад кукол. Даже кукла-блин есть. Но эта маленькая Барби всем утёрла нос. Барби нарядили в платье из блинов. Да, весь наряд — блинный. Весь! И чтобы не казалось, что блинов маловато, сумочка у куклы тоже блинная.

Стоит масленичная Барби на прилавке одного из ресторанов на фестивале стрит-фуда на Первомайском бульваре — самом первом домике-шале со стороны Красной площади.

Фестиваль в этом году стал одной из самых интересных затей праздника. Продают не только блины, но и разную выпечку, и бургеры.

— Уличная еда — это на сто процентов авторская кухня, причем блюда готовятся при вас, — говорит руководитель оргкомитета фестиваля Kaliningrad Street Food Александр Исаев, который помогает организовать ярославский фестиваль. — Вы видите процесс от самого начала до конца и, более того, можете на него повлиять. Если какой-то продукт вам не нравится или вы хотите что-то добавить, можете обратиться к шефу, который придумал, создал и готовит для вас это блюдо.



Мы уже посмотрели цены на выпечку в домиках-шале. А в этот выходной всех зовут на бургерные бои.