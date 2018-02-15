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В Ярославле Барби нарядили в блинное платье
15 февраля 2018 21:32
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Целая выставка масленичных кукол открылась в центре Ярославля — и каких только там нет. Целый парад кукол. Даже кукла-блин есть. Но эта маленькая Барби всем утёрла нос. Барби нарядили в платье из блинов. Да, весь наряд — блинный. Весь! И чтобы не казалось, что блинов маловато, сумочка у куклы тоже блинная.
Стоит масленичная Барби на прилавке одного из ресторанов на фестивале стрит-фуда на Первомайском бульваре — самом первом домике-шале со стороны Красной площади.
Фестиваль в этом году стал одной из самых интересных затей праздника. Продают не только блины, но и разную выпечку, и бургеры.
— Уличная еда — это на сто процентов авторская кухня, причем блюда готовятся при вас, — говорит руководитель оргкомитета фестиваля Kaliningrad Street Food Александр Исаев, который помогает организовать ярославский фестиваль. — Вы видите процесс от самого начала до конца и, более того, можете на него повлиять. Если какой-то продукт вам не нравится или вы хотите что-то добавить, можете обратиться к шефу, который придумал, создал и готовит для вас это блюдо.
Фото: Ирина Копыль
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