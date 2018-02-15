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Появилось видео, как машина в Ярославле сбила двухлетнего ребёнка
15 февраля 2018 19:33
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Камеры наружного наблюдения «Ярнет» поймали момент ДТП, произошедшего на Красноборской улице в Заволжском районе. В этом ДТП пострадал двухлетний ребёнок.
На кадрах видно, как малыш шустро бежит в сторону дороги. Мама отстаёт от него всего на шаг. Но не успевает подхватить, когда из поворота выруливает автомобиль. Машина цепляет ребёнка передними колёсами. Мама бросается спасать — и её тоже задевает бортом автомобиля.
Водитель тут же остановился. Вызвали скорую, ребёнка увезли медики.
— Ребёнок получил ушибы и ссадины, уже отпущен домой, — рассказали в ГИБДД. — На месте аварии нет пешеходного перехода, вся ответственность лежит на матери, которая не поймала убежавшего от неё вперёд ребёнка.
Фото: Ярнет
Видео: Ярнет
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