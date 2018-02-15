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Не поделили свадебные платья: приставы арестовали 250 нарядов
15 февраля 2018 17:47
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Судебные приставы арестовали 250 свадебных платьев в салоне в Ярославле.
Дело в том, что три подруги, начинавшие бизнес вместе, переругались и не смогли поделить имущество свадебного салона. Суд решил на время разбирательства наложить арест на причину раздора.
— Судебные приставы, получив исполнительный лист, немедленно выехали в свадебный магазин и произвели арест, — рассказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Все платья переписали, забирать не стали, а оставили на ответственное хранение в магазине. Продать их не получится, пока суд не разберется в претензиях бизнесвумен друг к другу.
Несколько дней назад приставы прикинулись туристами, чтобы поймать должника — владельца хостела.
Фото: Судебные приставы
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