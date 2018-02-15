Предлагали выпить у больницы и детсада: в Рыбинске оштрафовали пивной магазин

Предпринимателя попросили убрать рекламу пива

В Рыбинске предприниматель слишком активно рекламировал свой магазин пива. Настолько, что на рекламу отозвались антимонопольщики.

Владелец точки разливного алкоголя расположил рекламу неподалёку от больницы и детского сада. На плакатах он шутливо уверял, что «малые дозы пива безвредны в любых количествах».

— Также в данной рекламе с помощью графических изображений сравнивается настроение потребителя «до пива» и «после пива», — уточнил руководитель управления ФАС России по Ярославской области Геннадий Паутов. — Выдано предписание о прекращении распространения данной рекламы. Материалы дела переданы для возбуждения административного дела, по результатам рассмотрения которого индивидуальный предприниматель может получить штраф в размере от 4 до 20 тысяч рублей.

Бизнесмена поймали сразу на двух нарушениях. На том, что он убеждал, будто алкоголь полезен, а также на том, что размещал рекламу слишком близко к медицинскому и детскому дошкольному учреждениям.

Недавно ярославскую компанию оштрафовали за рассылку писем по почте.