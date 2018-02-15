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Город

«Он тыкал пальцем и кричал: "Смотри мне в глаза!"»: днём на Толге произошло зверское убийство

15 февраля 2018 17:22
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суд, мужчины, Ярославль, Толга

Заволжский суд вынес приговор 41-летнему ярославцу, который насмерть забил мужчину в посёлке Толга. Убийство произошло 11 октября 2017 года. В прокуратуре Заволжского района рассказали подробности этой кровавой расправы.

Всё начиналось тихо-мирно. Ярославец Олег (имя изменено) вместе со своим знакомым с зоны пошли разгружать КАМАЗ с грунтом. После того, как они разгрузили машину, выяснилось, что КАМАЗ застрял. Мужчины решили помочь и стали искать, что можно подложить под колёса, чтобы вытащить грузовик. Неподалёку лежали доски. Олег взял их и подложил под колёса.

— Красть я их не собирался, вернул бы потом на место, — расскажет потом Олег на допросе.

Но оказалось, что доски эти принадлежали другому мужчине – Николаю (имя изменено). Ему не понравилось то, что досками воспользовались, не спросив у него.

— Николая я знал, познакомился с ним летом, но всё это время не общался. Он подошёл ко мне, сказал, чтоб я не трогал доски. А ещё начал тыкать пальцем и кричать: «Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю!», — рассказал во время следствия Олег.

Николай вёл себя достаточно вызывающе, потому что был пьян. Немного поскандалив, он отошёл в сторону. Но тут уже себя «проявил» Олег. Он подбежал к знакомому и несколько раз плюнул в него. Видимо, Николаю это не сильно понравилось, потому что он ушёл, и спустя несколько минут завязалась драка.

 — Подсудимый схватил металлическую трубу, которая лежала неподалёку. Однако, исходя из его показаний, он лишь замахнулся ей и отбросил в сторону. На этом все якобы разошлись. Спустя какое-то время к Олегу подошёл товарищ убитого и спросил: «Зачем ты убил его?». Однако сам подсудимый отрицал до последнего свою причастность к преступлению. Он утверждал, что физической силы не применял, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.

Однако Николай действительно был мёртв. Он умер от многочисленных травм и переломов.

— На основании обвинения прокурора Заволжского района суд назначил 40-летнему мужчине восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Также он будет выплачивать родственникам погибшего 500 тысяч рублей морального вреда, — рассказала Олеся Журавлёва.

Сам обвиняемый не женат, детей у него нет. Он окончил 11 классов и нигде не работал.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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