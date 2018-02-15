|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
«Он тыкал пальцем и кричал: "Смотри мне в глаза!"»: днём на Толге произошло зверское убийство
15 февраля 2018 17:22
6 013 2
Заволжский суд вынес приговор 41-летнему ярославцу, который насмерть забил мужчину в посёлке Толга. Убийство произошло 11 октября 2017 года. В прокуратуре Заволжского района рассказали подробности этой кровавой расправы.
Всё начиналось тихо-мирно. Ярославец Олег (имя изменено) вместе со своим знакомым с зоны пошли разгружать КАМАЗ с грунтом. После того, как они разгрузили машину, выяснилось, что КАМАЗ застрял. Мужчины решили помочь и стали искать, что можно подложить под колёса, чтобы вытащить грузовик. Неподалёку лежали доски. Олег взял их и подложил под колёса.
— Красть я их не собирался, вернул бы потом на место, — расскажет потом Олег на допросе.
Но оказалось, что доски эти принадлежали другому мужчине – Николаю (имя изменено). Ему не понравилось то, что досками воспользовались, не спросив у него.
— Николая я знал, познакомился с ним летом, но всё это время не общался. Он подошёл ко мне, сказал, чтоб я не трогал доски. А ещё начал тыкать пальцем и кричать: «Смотри мне в глаза, когда я с тобой разговариваю!», — рассказал во время следствия Олег.
Николай вёл себя достаточно вызывающе, потому что был пьян. Немного поскандалив, он отошёл в сторону. Но тут уже себя «проявил» Олег. Он подбежал к знакомому и несколько раз плюнул в него. Видимо, Николаю это не сильно понравилось, потому что он ушёл, и спустя несколько минут завязалась драка.
— Подсудимый схватил металлическую трубу, которая лежала неподалёку. Однако, исходя из его показаний, он лишь замахнулся ей и отбросил в сторону. На этом все якобы разошлись. Спустя какое-то время к Олегу подошёл товарищ убитого и спросил: «Зачем ты убил его?». Однако сам подсудимый отрицал до последнего свою причастность к преступлению. Он утверждал, что физической силы не применял, — рассказала помощник прокурора Заволжского района Олеся Журавлёва.
Однако Николай действительно был мёртв. Он умер от многочисленных травм и переломов.
— На основании обвинения прокурора Заволжского района суд назначил 40-летнему мужчине восемь лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Также он будет выплачивать родственникам погибшего 500 тысяч рублей морального вреда, — рассказала Олеся Журавлёва.
Сам обвиняемый не женат, детей у него нет. Он окончил 11 классов и нигде не работал.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров