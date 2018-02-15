Потерял колесо: в Ярославле маршрутка угодила в ДТП

ДТП произошло в Ярославле на Ленинградском проспекте

В Ярославле на Ленинградском проспекте неподалёку от пересечения с улицей Бабича произошло ДТП с участием 38-й маршрутки. Пазик, который ехал в сторону конечной остановки, потерял колесо.

— Маршрутка завалилась назад на правый бок, — рассказали очевидцы ДТП. — Под автобусом рессоры валялись с той же стороны. Возможно, пазик колесо потерял по пути.

За пару часов до этого происшествия в Брагино произошло ещё одно ДТП с маршруткой — пазик с пассажирами улетел с дороги в кювет.

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