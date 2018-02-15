|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Потерял колесо: в Ярославле маршрутка угодила в ДТП
15 февраля 2018 17:21
2 649 2
В Ярославле на Ленинградском проспекте неподалёку от пересечения с улицей Бабича произошло ДТП с участием 38-й маршрутки. Пазик, который ехал в сторону конечной остановки, потерял колесо.
— Маршрутка завалилась назад на правый бок, — рассказали очевидцы ДТП. — Под автобусом рессоры валялись с той же стороны. Возможно, пазик колесо потерял по пути.
За пару часов до этого происшествия в Брагино произошло ещё одно ДТП с маршруткой — пазик с пассажирами улетел с дороги в кювет.
Читайте также: ярославцы стали чаще получать травмы в общественном транспорте.
Фото: Вадим Линийчук/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров