В Брагино маршрутка с пассажирами соскользнула с дороги в сугроб

Маршрутка ударилась в столб и застряла в куче снега

На въезде в Дзержинский район Ярославля сегодня случилось ДТП с маршруткой №87. Пазик с пассажирами улетел в сугроб у дороги.

— Маршрутка ехала по крайней правой полосе, частично зацепляя колёсами кромку снега с краю дороги, — рассказывает очевидец, ехавший следом. — В какой-то момент, когда все начали тормозить у светофора, ПАЗ понесло на обочину.

В итоге пазик ударился правым боком в фонарный столб и застрял в куче снега на обочине. 76.ru уточняет у спасателей и полиции о пострадавших в ДТП.

Через пару часов после этого происшествия в Брагино произошло ещё одно ДТП с маршруткой — на Ленинградском проспекте автобус в пути потерял колесо.

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