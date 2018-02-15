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В Брагино маршрутка с пассажирами соскользнула с дороги в сугроб
15 февраля 2018 16:48
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На въезде в Дзержинский район Ярославля сегодня случилось ДТП с маршруткой №87. Пазик с пассажирами улетел в сугроб у дороги.
— Маршрутка ехала по крайней правой полосе, частично зацепляя колёсами кромку снега с краю дороги, — рассказывает очевидец, ехавший следом. — В какой-то момент, когда все начали тормозить у светофора, ПАЗ понесло на обочину.
В итоге пазик ударился правым боком в фонарный столб и застрял в куче снега на обочине. 76.ru уточняет у спасателей и полиции о пострадавших в ДТП.
Через пару часов после этого происшествия в Брагино произошло ещё одно ДТП с маршруткой — на Ленинградском проспекте автобус в пути потерял колесо.
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Фото: Инцидент/Происшествия/Ярославль / vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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