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Я паркуюсь, как: будто не ожидал, что наступит зима

15 февраля 2018 16:15
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Ярославль, я паркуюсь как

Зима вносит свои коррективы в жизнь водителей и пешеходов Ярославля. Дороги становятся узкими из-за заснеженных обочин, а места для парковки исчезают вместе со снегопадами. Но мастера парковки из нашей подборки находят особенные способы, как приткнуть свою машину даже в снежную погоду.

Перегородил всё

Последствия сильнейших февральских снегопадов в Ярославле до сих пор разгребают. Что и говорить, места для автомобилистов стало меньше во дворах, дворовых проездах и переулках. И тем, кто не успел приехать раньше всех, приходится искать варианты для себя. Ведь взять лопату в руки и расчистить себе место готов не каждый.

Вот, например, чудо-парковщик в «Яблоневом посаде» в Дзержинском районе — и на тротуар взобрался, и другим отгородил пути выезда.

— Набирайте в ГИБДД по общему номеру 30-10-10, и пусть они дозваниваются до владельца. А машину лучше не трогать, можно нарваться на такое, что потом тебя ещё и виноватым сделают, — советует бывалый автолюбитель Яна Усольцева.

Штраф за парковку на тротуаре — 1000 рублей.

Потому что я так могу

Когда у тебя огромный пикап, способный проехать даже по глубочайшему снегу и непроходимым дорогам, то ты можешь себе позволить не переживать из-за мест для парковки. Что и сделал владелец одной такой машины в Ярославле. Свои трюки он проделал на парковке у ярославского политехнического университета и в центре города на проспекте Октября.

В этом случае молчат даже правила дорожного движения — если запарковался на куче снега, под которой стоянка разрешена, то тебе только позавидуют другие водители.

Тротуарные мастера

Скромность явно не главная черта владельцев этих автомобилей. Ведь заехать прямиком на тротуар для них — обычное дело.

Как стало известно, за рулём «Лексуса» ездит женщина.

Штраф за парковку на пешеходном переходе — 100 рублей.

Приткнулся

Удивительное место нашёл для себя водитель этого «Мицубиси». Задержался он здесь ненадолго, однако на камеры видеонаблюдения попал вместе со своими костромскими номерами.

«Остановка и стоянка запрещены на проезжей части вблизи опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении», — говорится в ПДД.

«На пересечении проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части, за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних пересечений (перекрестков), имеющих сплошную линию разметки или разделительную полосу».

Анна Елкина
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Фото: Артём Гаплевский, Жесть Ярославля / vk.com, Мария Жулёва, Алексей Х., Ольга Апенкина
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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