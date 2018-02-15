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Взрыв или сбой в приборах? Смотрим видеореконструкцию версий крушения Ан-148

15 февраля 2018 16:06
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происшествия, авиакатастрофа, видео, крушение Ан-148

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) продолжают работать со вторым чёрным ящиком с самолёта Ан-148, который разбился в Подмосковье 11 февраля. Сеть городских порталов собрала промежуточные итоги расследования в короткий видеоролик.

Расследуя обстоятельства катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний», МАК уже отбросил несколько версий произошедшего, например, столкновение с другим воздушным судном или заправка самолёта некачественным топливом, сообщает «Коммерсантъ». Не мог стать причиной трагедии и возраст самолёта — машина была выпущена в 2009 году.

В этом видео Сеть городских порталов реконструировала события, предшествовавшие крушению. Мы рассматривали две приоритетные версии катастрофы: взрыв двигателя и расхождения бортовых приборов в показаниях скорости, из-за которых пилоты могли совершить ошибку в управлении.

О крушении стало известно в минувшее воскресенье. В 14:24 пилот Ан-148 заметил расхождение показателей скорости, а уже через три минуты самолёт исчез с радаров. На борту судна находился 71 человек — все они погибли. На месте крушения спасатели обнаружили воронку глубиной около двух метров и диаметром в 17 метров. Редакция портала Е1.ru вела онлайн-трансляцию с места событий. На этой неделе «Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию имеющихся в их парке Ан-148, сообщает РБК.

Наталья Попельницкая
Фото: russianplanes.net
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