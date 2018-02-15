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«Имеют право!»: ярославцы обсуждают служебную машину Росгвардии на тротуаре
15 февраля 2018 15:59
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дороги, ПДД, авто, Ярославль, Росгвардия
Сегодня утром в группу «Подслушано в Ярославле» «ВКонтакте» пользователи выложили фото, на котором запечатлена служебная машина вневедомственной охраны Росгвардии. Автомобиль был припаркован на улице Ньютона возле продуктового магазина. Автор снимка не стал разбираться, кому принадлежит машина, поэтому все «шишки» достались полиции.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации была создана в апреле 2016 года. В структуру службы входят войска национальной гвардии России, созданные на базе внутренних войск МВД. В войсках Росгвардии есть полицейские звания, плюс к этому большинство автомобилей перешли в эту структуру из МВД. Поэтому на транспорте этого ведомства часто можно увидеть надпись «полиция».
— Когда мы проходили, в полицейской машине никого не было, — уточнил автор снимков. — Видимо, полицейским захотелось купить покушать. А то, что они подают пример людям, им не важно. Тротуар — место для пешеходов, но никак не для водителей.
По всей видимости, анонимный пользователь намекает на то, что к этому месту можно подъехать только по пешеходным дорожкам. И у участников группы это вызвало шквал эмоций.
— Полицейский — это защитник законов и твоих прав, — написал Максим Щенников. — Какие это полицейские, если они плюют на эти же законы, которые охраняют.
Нашлись и те, кто вступился за силовиков.
— Там места ещё для фуры хватит, — написала Регина Богданец.
— Имеют право куда угодно ехать с включенным проблесковым маячком и сиреной, — добавил Алексей Абрикосов.
Как выяснилось, подъехали к магазину сотрудники вневедомственной охраны как раз по вызову. И не зря — поймали преступника.
— Из магазина поступил вызов о краже продуктов, — уточнили в управлении Росгвардии по Ярославской области. Преступника задержали и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств и оформления административного дела. Там молодой человек пытался похитить алкоголь.
Подобная ситуация уже была в Ярославле осенью прошлого года. Тогда в интернет попала фотография машины вневедомственной охраны, припаркованная на «зебре» около торгового центра в Заволжском районе. Тогда тоже выяснилось, что силовики приезжали по вызову.
Фото: Подслушано в Ярославле/Vk.com
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