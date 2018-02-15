Автомойка в торговом центре Ярославля сливала ртуть на землю

Предпринимателю вынесли предупреждение

Автомойка отравляла экологию в Ярославле. Прокуратура провела проверку и выяснила, что во время работы сервиса образовывались вредные отходы: ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные лампы, утратившие потребительские свойства; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами; вода от мойки узлов, деталей автомобильного транспорта, загрязненная нефтепродуктами. Всё это сливали прямо на улицу рядом с автомойкой. По словам прокуратуры, это очень опасно именно для окружающей среды.

— Автомойка расположена в одном из торговых центров на улице Победы, — рассказал 76.ru источник.

Каждый индивидуальный предприниматель, работающий с опасными отходами, обязан разработать паспорт классов опасности отходов.

— Вместе с тем паспорта отходов у индивидуального предпринимателя не были разработаны, необходимые документы предпринимателем в уполномоченный орган не направлены, достоверный учет образуемых отходов не организован. Управлением Росприроднадзора по Ярославской области предприниматель признан виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Предпринимателю вынесли предупреждение, — рассказали в прокуратуре по Кировскому району.