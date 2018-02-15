Крупный пожар в Промышленном проезде: спасатели борются с огнём

Загорелся мебельный склад

Снова крупный пожар в Промышленном проезде. Прямо сейчас спасатели борются с огнём на мебельном производстве по адресу: Промышленный проезд, 1а.

— Загорелось помещение 20 х 80 квадратных метров. Сгорело примерно 150 квадратов. Возгорание локализовано. Пострадавших нет. Спасатели вовремя эвакуировали всех рабочих. По предварительной информации, загорелся строительный мусор, — рассказал начальник пресс-службы управления МЧС по Ярославской области Михаил Зверев.

Пожар локализован

Пожар начался совсем рядом с тем местом, где прошлым летом полыхал целый склад после того, как в нём начали взрываться бочки с горючим. Тогда огнём было охвачено три тысячи квадратных метров. Людей из всех соседних зданий эвакуировали. Чёрный дым от пожара был виден всему городу.