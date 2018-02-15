Следователи проверят бассейн с шариками, где девочка рассекла голову: кого накажут

Девочке потребовалась помощь врачей

В Ярославле сотрудники Следственного комитета начали доследственную проверку аттракциона «Пляж», который находится в торговом центре «Аура». Там маленькая девочка рассекла себе голову в бассейне с шариками.

— О случившемся стало известно из сообщений в средствах массовой информации, — рассказали в следственном комитете. — По этим данным мы и начали проверку.

Ранее стало известно, что девочка рассекла себе лоб на одном из аттракционов. Причём рассекла так, что кровь залила всё лицо малышки. Ребёнку потребовалась помощь врачей. Подробности случившегося рассказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Теперь следователям предстоит выяснить, нарушили ли владельцы аттракциона правила техники безопасности. Если выяснится, что да, то виновных накажут по закону.