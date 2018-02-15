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Стали известны подробности пожара в автосалоне Ярославля
15 февраля 2018 13:40
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Ярославские пожарные рассказали о подробностях утреннего пожара в автосалоне на выезде из города. Огонь вспыхнул в «Кит-Авто» на Московском проспекте около 7:44 утра.
— В результате пожара уничтожен автомобиль марки Opel Antara на площади 6 квадратных метров, поврежден автомобиль марки Lifan, оборудование на площади в 20 квадратных метров, и закопчены стены помещения мастерской на площади 1500 квадратных метров, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Люди в огне не пострадали — в это время в салоне никого ещё не было.
Фото: Управление МЧС России по ЯО
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