Стали известны подробности пожара в автосалоне Ярославля

Огонь начался за закрытыми дверями автосалона

Ярославские пожарные рассказали о подробностях утреннего пожара в автосалоне на выезде из города. Огонь вспыхнул в «Кит-Авто» на Московском проспекте около 7:44 утра.

— В результате пожара уничтожен автомобиль марки Opel Antara на площади 6 квадратных метров, поврежден автомобиль марки Lifan, оборудование на площади в 20 квадратных метров, и закопчены стены помещения мастерской на площади 1500 квадратных метров, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.

Люди в огне не пострадали — в это время в салоне никого ещё не было.