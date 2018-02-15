Люба, давай-давай! Ярославская спортсменка сегодня выступит на Олимпиаде в Корее

Болеем за Любу всем городом!

Через десять минут в корейском Пхёнчхане начнутся квалификационные старты среди женщин по фристайлу (акробатика). В них выступает ярославская 19-летняя спортсменка Любовь Никитина — мастер спорта международного класса.

А уже завтра будет проходить финал соревнований. За нашу Любу болеет весь Ярославль. Даже на самом высоком уровне.

— Пожелаем ей удачи! — написал на своей страничке «ВКонтакте» зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.

Ярославль достойно пополнил ряды олимпийцев. Целых пять спортсменов попали в сборную страны по фристайлу. В Пхёнчхан приехали Илья и Максим Буровы, Станислав и Любовь Никитины и Павел Кротов. Вместе с ними в Корее сейчас ярославский тренер Александр Понгильский. Смотрите расписание соревнований.