|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Люба, давай-давай! Ярославская спортсменка сегодня выступит на Олимпиаде в Корее
15 февраля 2018 13:47
891 0
Через десять минут в корейском Пхёнчхане начнутся квалификационные старты среди женщин по фристайлу (акробатика). В них выступает ярославская 19-летняя спортсменка Любовь Никитина — мастер спорта международного класса.
А уже завтра будет проходить финал соревнований. За нашу Любу болеет весь Ярославль. Даже на самом высоком уровне.
— Пожелаем ей удачи! — написал на своей страничке «ВКонтакте» зампредседателя правительства Ярославской области Максим Авдеев.
Ярославль достойно пополнил ряды олимпийцев. Целых пять спортсменов попали в сборную страны по фристайлу. В Пхёнчхан приехали Илья и Максим Буровы, Станислав и Любовь Никитины и Павел Кротов. Вместе с ними в Корее сейчас ярославский тренер Александр Понгильский. Смотрите расписание соревнований.
Фото: Любовь Никитина/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров