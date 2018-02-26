Бывшего директора департамента транспорта приговорили к шести годам строгого режима

Суд вынес Владимиру Соловьёву приговор

Бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Владимиру Соловьеву вынесли приговор. Суд приговорил 54-летнего экс-чиновника к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его выплатить штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Ровно столько же, сколько он получил от экс-директора Угличского ДСУ Александра Никитина. А последний, кстати, решением суда был признан невиновным.

— Владимира Соловьёва признали виновным в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей за ускорение оплаты по договорам и общее покровительство, — рассказали в суде. — В декабре 2016 года он передал 800 тысяч рублей, а в феврале 2017 — ещё 500.

Владимир Соловьёв был назначен директором департамента транспорта летом 2016 года. Свой профессиональный путь Соловьёв начал в 1985 году в дорожно-строительных организациях. С 1999 по 2008 год возглавлял первомайский «Автодор», с 2008 по 2011 год был директором департамента дорожного хозяйства Ярославской области, а с 2011-го занимал руководящую должность в федеральном государственном учреждении «Управление автомобильной магистрали Москва — Нижний Новгород Федерального дорожного агентства». После реорганизации госпредприятий дорожного хозяйства Ярославской области стал занимать должность директора даниловского филиала госпредприятия «Ярдормост», а с 28 апреля 2015 года возглавлял «Ярдорслужбу».