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На угличской трассе сплющило «пятнашку» после столкновения с иномаркой
15 февраля 2018 13:16
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По дороге из Ярославля на Углич произошло ДТП — столкнулись «Киа» и «пятнашка». Авария случилась накануне днём.
— Видал, что «пятнашка» хорошо замята, а в кювете лежало не узнаваемое авто, — рассказал проезжавший мимо Павел Новожилов.
По характеру повреждений машин видно, что иномарка вписалась вбок ВАЗу, отчего российский автомобиль буквально сплющило. В аварии тяжело пострадал водитель «ВАЗ», ещё двое человек из «Киа» с травмами увезли в больницу.
За Волгой водитель на «десятке» сбил двухлетнего малыша.
Фото: Александр Коробов
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