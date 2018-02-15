Полицейские задержали ярославца, прострелившего голову мужчине

Мужчина сказал, что оборонялся

Полицейские задержали ярославца, который в центре города прострелил голову другому мужчине.

ЧП произошло 7 февраля в Кучерском переулке. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, после которого одного из них на скорой привезли в больницу с простреленной головой.

Стрелком оказался 50-летний ярославец. Сначала полицейские нашли машину, принадлежащую мужчине. А потом задержали и самого подозреваемого.

— Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Сам задержанный утверждает, что оружие применил в целях самообороны.

— Он меня ударил по голове, — рассказал мужчина при допросе.