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Полицейские задержали ярославца, прострелившего голову мужчине
15 февраля 2018 13:10
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Полицейские задержали ярославца, который в центре города прострелил голову другому мужчине.
ЧП произошло 7 февраля в Кучерском переулке. Между двумя мужчинами произошёл конфликт, после которого одного из них на скорой привезли в больницу с простреленной головой.
Стрелком оказался 50-летний ярославец. Сначала полицейские нашли машину, принадлежащую мужчине. А потом задержали и самого подозреваемого.
— Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Мужчина находится под стражей. Расследование продолжается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
Сам задержанный утверждает, что оружие применил в целях самообороны.
— Он меня ударил по голове, — рассказал мужчина при допросе.
Фото: УМВД по ЯО
Видео: УМВД России по Ярославской области
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