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Снова ЧП в «Ауре»: девочка рассекла голову на аттракционе
15 февраля 2018 12:15
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И снова ЧП с детьми в торговом центре «Аура». Девочка рассекла себе лоб на одном из аттракционов. Причём рассекла так, что кровь залила всё лицо малышки. Травму она получила на аттракционе «Пляж» (бассейн с шариками). На место происшествия приехал разбираться уполномоченный по правам ребёнка Михаил Крупин.
— Мы установили, что у аттракциона отсутствуют документы по технике безопасности, медицинские книжки у сотрудников, полномочия сотрудников не подтверждены. По факту получения телесного повреждения несовершеннолетнего аппаратом уполномоченного возбуждено производство и в установленные законом сроки будет вынесено мотивированное заключение. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту, — прокомментировали ситуацию в аппарате уполномоченного по правам ребёнка.
Мы связались с детским омбудсменом Михаилом Крупиным и выяснили некоторые подробности.
— Людей, которые находились возле аттракциона, сложно назвать сотрудниками, потому что они оказались не трудоустроены. Они отказались давать показания. Поэтому мы и привлекли полицию. Травму получила девочка дошкольного возраста. Ей оказала медицинская помощь. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожает, — рассказал Михаил Крупин.
Это уже далеко не первый несчастный случай в «Ауре». 5 октября 2016 года на эскалаторе зажевало ногу шестилетней девочке.
Фото: Уполномоченный по правам ребёнка
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