На Перекопе починили ворота, которые сломала мама с ребенком

Ворота в парке починили

За судьбой ворот в парке «Рабочий сад» пристально наблюдают камеры наружного наблюдения «Ярнет». На этот раз они сняли, как рабочие приехали и починили створку, хорошенько приварив петлю. Уж теперь так, чтобы даже самые упитанные дети не смогли её сломать. Ведь повредил ворота именно ребёнок, которого на них посадила мама.

Все началось с того, что в интернете возмутились — кто-то сломал ворота парка.

— Кому же они опять помешали! — писали ярославцы.

Размещенное в интернете видео раскрыло «вандалов» — оказалось, что это мама решила покачать ребенка на створке и сломала её.