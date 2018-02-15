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На Перекопе починили ворота, которые сломала мама с ребенком
15 февраля 2018 12:06
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За судьбой ворот в парке «Рабочий сад» пристально наблюдают камеры наружного наблюдения «Ярнет». На этот раз они сняли, как рабочие приехали и починили створку, хорошенько приварив петлю. Уж теперь так, чтобы даже самые упитанные дети не смогли её сломать. Ведь повредил ворота именно ребёнок, которого на них посадила мама.
Все началось с того, что в интернете возмутились — кто-то сломал ворота парка.
— Кому же они опять помешали! — писали ярославцы.
Размещенное в интернете видео раскрыло «вандалов» — оказалось, что это мама решила покачать ребенка на створке и сломала её.
Фото: Ярнет
Видео: Камеры «Ярнет»
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