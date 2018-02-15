Егор Дружинин научил ярославских актёров танцевать особенные танцы

Егор Дружинин согласился работать в Ярославле без раздумий

В Ярославль приехал известный российский хореограф Егор Дружинин. Он на сцене театра имени Волкова репетирует с актёрами местной труппы танцы к спектаклю культового режиссёра Владимира Аленикова «Девушка для прощаний».

— Без раздумий согласился ехать работать с волковцами, — признался Егор Дружинин. — Лет восемь назад я видел спектакли этого театра, и они мне очень понравились. Плюс к этому я начал свою карьеру у Владимира Аленикова, поэтому, когда он меня позвал, я просто не имел права отказать ему.

Роль танцовщицы в спектакле сыграет актриса Алена Тертова

«Девушка для прощаний» — это авторская пьеса режиссёра, которую он написал в 90-е и ставил лишь один раз — на выпускных экзаменах Лос-Анджелесской актерской школы. Танцы и музыка — основа будущего спектакля, где главная героиня танцовщица, а основной герой — актер. Вчера актёры театра с Егором Дружининым отрепетировали первый из восьми танцев. Особенный, специально для постановки.

— Ребята очень стараются, — говорит хореограф. — За первые дни репетиций мы добились очень хороших результатов.

Егор Дружинин репетирует танцы с акёрами театра имени Волкова

Ярославским актёрам работать с Дружининым комфортно. Они говорят, что репетиции с ним даются легко.

— К таким репетициям я отношусь с восторгом, особенно зная о заслугах, работе и опыте Егора Дружина, — рассказал актёр театра имени Волкова, исполнитель роли актёра в спектакле «Девушка для прощаний» Алексей Кузьмин. — Танцы, которые ставит хореограф, идеально вписываются в спектакль, тема которого никого из зрителей не оставит равнодушным — ведь это про любовь.

Основой сюжета спектакля «Девушка для прощаний» стала история, которую подарил режиссёру Нил Саймон. Это первый опыт работы режиссёра с театром имени Волкова. Премьера спектакля состоится 24 и 25 марта на основной сцене первого русского.

Готовятся волковцы и к другой премьере. На камерной сцене скоро поставят моноспектакль «Пилорама плюс», видео для которого снимали в брагинском клубе «Зиг-заг».