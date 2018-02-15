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Город

Егор Дружинин научил ярославских актёров танцевать особенные танцы

15 февраля 2018 12:07
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культура, спектакль, премьера, театр, Ярославль

В Ярославль приехал известный российский хореограф Егор Дружинин. Он на сцене театра имени Волкова репетирует с актёрами местной труппы танцы к спектаклю культового режиссёра Владимира Аленикова «Девушка для прощаний».

— Без раздумий согласился ехать работать с волковцами, — признался Егор Дружинин. — Лет восемь назад я видел спектакли этого театра, и они мне очень понравились. Плюс к этому я начал свою карьеру у Владимира Аленикова, поэтому, когда он меня позвал, я просто не имел права отказать ему.

«Девушка для прощаний» — это авторская пьеса режиссёра, которую он написал в 90-е и ставил лишь один раз — на выпускных экзаменах Лос-Анджелесской актерской школы. Танцы и музыка — основа будущего спектакля, где главная героиня танцовщица, а основной герой — актер. Вчера актёры театра с Егором Дружининым отрепетировали первый из восьми танцев. Особенный, специально для постановки.

— Ребята очень стараются, — говорит хореограф. — За первые дни репетиций мы добились очень хороших результатов.

Ярославским актёрам работать с Дружининым комфортно. Они говорят, что репетиции с ним даются легко.

— К таким репетициям я отношусь с восторгом, особенно зная о заслугах, работе и опыте Егора Дружина, — рассказал актёр театра имени Волкова, исполнитель роли актёра в спектакле «Девушка для прощаний» Алексей Кузьмин. — Танцы, которые ставит хореограф, идеально вписываются в спектакль, тема которого никого из зрителей не оставит равнодушным — ведь это про любовь.

Алеников работает и в России, и в Америке, пробует себя в разных жанрах. Его драматический триллер «Пистолет (с 6 до 7:30 вечера)» получил ряд престижных призов, в том числе представлял США в конкурсе Монреальского Всемирного кинофестиваля в 2003 году. Последние российские картины — лирическая комедия «Улыбка Бога, или Чисто одесская история» (2008 г.), короткометражная драма «Полёт бабочки» (2011 г.), художественный фильм «Война Принцессы» (2013 г.), короткометражная лирическая лента «Кино как попытка сближения». Последняя американская картина «Голливудский мусор» (2013 г.). Кроме этого, Алеников постоянно работает как писатель, пишет в самых разных жанрах, и для взрослых, и для детей.

Основой сюжета спектакля «Девушка для прощаний» стала история, которую подарил режиссёру Нил Саймон. Это первый опыт работы режиссёра с театром имени Волкова. Премьера спектакля состоится 24 и 25 марта на основной сцене первого русского.

Готовятся волковцы и к другой премьере. На камерной сцене скоро поставят моноспектакль «Пилорама плюс», видео для которого снимали в брагинском клубе «Зиг-заг».

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева
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