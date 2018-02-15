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На День влюбленных белым львам приготовили романтический ужин
15 февраля 2018 12:10
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В ярославском зоопарке в канун Дня всех влюбленных провели конкурс на самую очаровательную пару животных. С большим отрывом победу одержала пара белых львов Ярос и Лава. В подарок благородные животные получили романтический ужин.
— Для львов приготовили курицу и говядину, — рассказала заместитель директора ярославского зоопарка Анастасия Митягова. — Украсили блюдо яблоками и сосновыми ветками.
Ярос повел себя как настоящий джентльмен — позволил львице поесть первой. Лава решила не стесняться — льву удалось полакомиться только куриными лапками.
Фото: Ярославский зоопарк
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