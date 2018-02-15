На День влюбленных белым львам приготовили романтический ужин

Для львов приготовили вкусный ужин

В ярославском зоопарке в канун Дня всех влюбленных провели конкурс на самую очаровательную пару животных. С большим отрывом победу одержала пара белых львов Ярос и Лава. В подарок благородные животные получили романтический ужин.

— Для львов приготовили курицу и говядину, — рассказала заместитель директора ярославского зоопарка Анастасия Митягова. — Украсили блюдо яблоками и сосновыми ветками.

Для львов приготовили курицу и украсили сосновыми ветками

Ярос повел себя как настоящий джентльмен — позволил львице поесть первой. Лава решила не стесняться — льву удалось полакомиться только куриными лапками.