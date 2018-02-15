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Ярославцы смогут задать наболевшие вопросы временному начальнику полиции

15 февраля 2018 10:34
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полиция, УМВД, Ярославль

Завтра ярославцы смогут поговорить с временно исполняющим обязанности начальника УМВД по Ярославской области полковником полиции Сергеем Костенко. Прямая линия пройдёт с 16:00 до 17:00.

— Деятельность полиции является открытой для общества. Вы хотите узнать о криминогенной обстановке, результатах оперативно-служебной деятельности полиции, задать другие вопросы компетенции органов внутренних дел? Звоните по телефону (4852) 20-11-99 и задавайте свои вопросы, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Прежний начальник полиции Николай Трифонов покинул свой пост на прошлой неделе.

— Для него это — повышение, — уточнил источник. — Здесь должность начальника генерал-майорская, а там — генерал-лейтенантская. Так что, скорее всего, его в ближайшее время повысят в звании.

Кто займёт место Трифонова в Ярославле, пока неизвестно. По одной из версий, здесь на службу может заступить специалист из Сочи. Но официально пока эту информацию нигде не подтвердили.


Анна Лурье
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Фото: УМВД по ЯО
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