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Водителю «Лады-Гранты», проехавшему по упавшей женщине, грозит три года колонии
15 февраля 2018 10:27
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Сотрудники следственного отделения по расследованию ДТП с тяжкими последствиями управления МВД России по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту громкого ДТП на Машиностроителей, где «Лада-Гранта» сбила упавшую на переходе женщину. Если вина водителя будет доказана, то его могут посадить на три года.
— Сейчас продолжается расследование административного дела по этому ДТП, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Наши сотрудники проверили десятки транспортных средств, водители которых могли быть очевидцами, а также причастными к ДТП, опрошены возможные свидетели. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление их причастности к совершению данного ДТП.
Всех, кто может помочь в этом деле, в ГИБДД просят позвонить по телефонам: (4852) 30-10-10; 32-88-13, 78-48-06.
Авария произошла утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, поскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу. Виновника ДТП ищут полицейские и власти.
Фото: Ярнет
Видео: Yarnet Ltd/Youtube.com
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