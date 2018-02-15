Водителю «Лады-Гранты», проехавшему по упавшей женщине, грозит три года колонии

Полицейские и власти продолжают искать очевидцев скандального ДТП

Сотрудники следственного отделения по расследованию ДТП с тяжкими последствиями управления МВД России по Ярославской области возбудили уголовное дело по факту громкого ДТП на Машиностроителей, где «Лада-Гранта» сбила упавшую на переходе женщину. Если вина водителя будет доказана, то его могут посадить на три года.

— Сейчас продолжается расследование административного дела по этому ДТП, — рассказали в управлении МВД России по Ярославской области. — Наши сотрудники проверили десятки транспортных средств, водители которых могли быть очевидцами, а также причастными к ДТП, опрошены возможные свидетели. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление их причастности к совершению данного ДТП.

Авария произошла утром 7 февраля. 45-летняя женщина переходила дорогу, поскользнулась, больно ударилась и не смогла сама встать. Никто из прохожих не помог пострадавшей уйти с проезжей части. Самым возмутительным моментом стало то, что автомобилисты не просто не помогли бедолаге, но и поехали, когда им загорелся зелёный. Водитель серебристой «Лады-Гранты» попытался объехать женщину, но зацепил её по касательной. Женщина с травмой ноги попала в больницу. Виновника ДТП ищут полицейские и власти.