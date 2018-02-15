Сударыней Масленицей в Ярославле стала 28-летняя затейница

Галина Луговкина всех очаровала

В Ярославле выбрали Сударыню Масленицу. Финал конкурса прошел во дворце культуры «Магистраль», за звание масленичной красавицы боролись девять девушек.

— В этом году на конкурсную сцену выйдут 9 участниц. «Сударыня Масленица» — это достаточно высокое и почетное звание, — рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова. — По сути, это заместитель государыни Главной Масленицы страны. Она должна быть артистичной, творческой, красивой, находчивой, ведь она примет активное участие в масленичных гуляньях и в награждении победителей масленичных конкурсов.

Девушек оценивали в нескольких конкурсах. Участницы показали визитку — творческую самопрезентацию, состязались в поздравлениях с Масленицей и провели конкурсы для зрителей.

Титул «Сударыня Масленица» получила 28-летняя Галина Луговкина. Девушка работает заведующей отделом художественной самодеятельности во дворце культуры «Нефтяник».

18 февраля Сударыня Масленица будет весь день выступать на масленичных гуляньях, примет участие в установлении рекорда и зажжёт масленичный костёр.