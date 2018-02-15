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Сударыней Масленицей в Ярославле стала 28-летняя затейница
15 февраля 2018 10:07
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В Ярославле выбрали Сударыню Масленицу. Финал конкурса прошел во дворце культуры «Магистраль», за звание масленичной красавицы боролись девять девушек.
— В этом году на конкурсную сцену выйдут 9 участниц. «Сударыня Масленица» — это достаточно высокое и почетное звание, — рассказала начальник управления культуры мэрии города Ярославля Ольга Каюрова. — По сути, это заместитель государыни Главной Масленицы страны. Она должна быть артистичной, творческой, красивой, находчивой, ведь она примет активное участие в масленичных гуляньях и в награждении победителей масленичных конкурсов.
Девушек оценивали в нескольких конкурсах. Участницы показали визитку — творческую самопрезентацию, состязались в поздравлениях с Масленицей и провели конкурсы для зрителей.
Титул «Сударыня Масленица» получила 28-летняя Галина Луговкина. Девушка работает заведующей отделом художественной самодеятельности во дворце культуры «Нефтяник».
18 февраля Сударыня Масленица будет весь день выступать на масленичных гуляньях, примет участие в установлении рекорда и зажжёт масленичный костёр.
Фото: Мэрия Ярославля
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