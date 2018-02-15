В Ярославле такси «Тройка» протаранило иномарку

Ярославцы шутят над очередным ДТП с участием такси «Тройка»

Сегодня утром на проспекте Октября в районе пересечения с Промышленной улицей произошло ДТП. Перед перекрёстком столкнулись две легковушки. Одна из них — такси «Тройка».

Столкновение было несильным, и в аварии никто не пострадал.

— Такси врезалось в машину, которая остановилась на светофоре, — рассказали очевидцы происшествия.

Ярославские автомобилисты в социальных сетях начали шутить, намекая на то, что машины из этого такси постоянно фигурируют в сводках ДТП.

— Я когда вижу их, специально еду и наблюдаю, что же будет дальше, — написал Андрей Смирнов в группе «Первый ярославский автопортал».

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в аварии. Недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.

На днях такси «Тройка» въехало в отделение «Почты России». А днём позже на Московском проспекте произошло ещё одно ДТП с участием машины из этой службы такси.