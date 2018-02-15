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«Не бойся, я всё решу»: ярославна написала письмо сыну, пропавшему три месяца назад
15 февраля 2018 09:37
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20-летний Кирилл Климов пропал 21 ноября 2017 года. В то утро он пришёл домой от друга, поговорил по телефону с мамой, а потом исчез. Его ищут уже три месяца. Но мама Кирилла Елена Юдакова не теряет надежды на то, что сын жив и просто где-то прячется. Она написала послание Кириллу в соцсетях.
— Милый сынок, я очень надеюсь, что ты прочтешь это сообщение… Дай хоть знак, что ты в порядке… Все остальное я решу, обещаю... Ничего не бойся... Люблю тебя, — написала Елена на своей странице в «ВКонтакте».
Оказывается, у Кирилла были некоторые проблемы, о которых знали его друзья. Молодой человек чувствовал себя ненужным в этом мире, писал странные сообщения своим знакомым. А ещё в прошлом году Кирилла должны были забрать в армию, и парень очень этого боялся. Спустя месяц после исчезновения Кирилла на берегу озера нашли его куртку. Но мама продолжает искать его самого.
В то утро, когда пропал Кирилл, он был одет в тёмно-серую куртку, синие джинсы, тёмные кроссовки. Его рост около 180 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза, среднее телосложение.
Если вы что-то знаете о месте нахождения Кирилла, просьба позвонить в полицию по телефонам 01, 102 или 112 или на горячую линию «ЯрСпаса» по телефону 8 910 964-08-28.
Фото: Елена Юдакова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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