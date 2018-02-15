На выезде из Ярославля загорелся автосалон

Пламя закоптило даже стены снаружи

На выезде из Ярославля этим утром произошло ЧП — вспыхнул один из автосалонов, расположенных на Московском проспекте.

— Огонь видно издалека, — рассказывает водитель, увидевший пожар.

Пожар случился в салоне «Кит-Авто», по предварительным данным, внутри здания загорелся «Опель». Машина вспыхнула ранним утром, когда в салоне ещё никого не было, вслед за иномаркой огонь пополз по помещению. Сработала пожарная сигнализация, и на место быстро прибыли спасатели управления МЧС России по Ярославской области.

— Сейчас горит около 10 квадратных метров помещения, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.