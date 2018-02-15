|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
На выезде из Ярославля загорелся автосалон
15 февраля 2018 08:56
7 460 12
На выезде из Ярославля этим утром произошло ЧП — вспыхнул один из автосалонов, расположенных на Московском проспекте.
— Огонь видно издалека, — рассказывает водитель, увидевший пожар.
Пожар случился в салоне «Кит-Авто», по предварительным данным, внутри здания загорелся «Опель». Машина вспыхнула ранним утром, когда в салоне ещё никого не было, вслед за иномаркой огонь пополз по помещению. Сработала пожарная сигнализация, и на место быстро прибыли спасатели управления МЧС России по Ярославской области.
— Сейчас горит около 10 квадратных метров помещения, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«50 оттенков свободы»: семейные шалости
Таинственный мужчина в серой кепке крадет данные о миллионере из его офиса, явно замышляя недоброе. Браку главных героев предстоит пройти настоящую...
Вот отличный пример что... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров