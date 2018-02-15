В Ярославле арестовали офис азербайджанской организации

В офисе у азербайджанской национально-культурной автономии описали имущество

Ярославские приставы вычисляют должников, арендующих городские здания и офисы, но забывающих платить за них. Так, арестовали имущество Ярославской региональной азербайджанской национально-культурной автономии.

— В отношении организации в настоящее время возбуждено четыре исполнительных производства на сумму более 2,5 миллиона рублей, долг образовался с 2013 года, — рассказала Екатерина Пиунова, помощник главного судебного пристава Ярославской области. — В связи с тем, что выплаты не производились, решение Арбитражного суда Ярославской области не исполнялось, судебные приставы прибыли по данному адресу.

Всего к февралю этого года арендаторы городских площадей не заплатили в казну около 80 миллионов рублей.

На днях приставы представились туристами, чтобы попасть в хостел к должникам.