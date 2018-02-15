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В Ярославле арестовали офис азербайджанской организации
14 февраля 2018 22:00
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Ярославские приставы вычисляют должников, арендующих городские здания и офисы, но забывающих платить за них. Так, арестовали имущество Ярославской региональной азербайджанской национально-культурной автономии.
— В отношении организации в настоящее время возбуждено четыре исполнительных производства на сумму более 2,5 миллиона рублей, долг образовался с 2013 года, — рассказала Екатерина Пиунова, помощник главного судебного пристава Ярославской области. — В связи с тем, что выплаты не производились, решение Арбитражного суда Ярославской области не исполнялось, судебные приставы прибыли по данному адресу.
Всего к февралю этого года арендаторы городских площадей не заплатили в казну около 80 миллионов рублей.
На днях приставы представились туристами, чтобы попасть в хостел к должникам.
Фото: УФССП по ЯО
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