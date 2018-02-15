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В Ярославле устроят бургерные бои
14 февраля 2018 23:23
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Одними блинами только сыт не будешь! Во время Масленой недели в Ярославле устроят бургерные бои.
Пройдут они уже в эту субботу, 17 февраля, на Первомайском бульваре у клуба «Горка».
— Григорий Мосин, автор книги «Правило бургера», знает сотни способов приготовления этого модного многоэтажного блюда. Но специально для Ярославской Масленицы и street-food-фестиваля на Первомайском бульваре именитый шеф создал абсолютно новый рецепт — Масленичного ярославского бургера, — рассказали организаторы тусовки.
Затем известный повар устроит мастер-класс, а после пройдут бургерные бои между рестораторами и известными ярославцами.
Фото: Анна Ёлкина
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