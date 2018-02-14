Контракт с новым подрядчиком по уборке Ярославля заключат сразу на два года

Подрядчика будут выбирать сразу на два года

В апреле закончится контракт с генподрядчиком по уборке города спецавтохозяйством. Новую организацию выберут на конкурсной основе, но контракт мэрия с ней заключит уже не на один год, а сразу на два. По словам директора департамента городского хозяйства, так будет гораздо лучше.

— Подрядчик будет знать, что ему предстоит отвечать за город не один год, а два полных цикла, — рассказал директор ДГХ Михаил Кузнецов. — Соответственно, он сможет лучше подготовиться. Этим решится и вопрос с рабочими, которых сейчас не хватает. Ведь люди не хотят устраиваться на работу, зная, что работой они будут обеспечены только на несколько месяцев. Изменится и время года, в которое подрядчик приступит к исполнению своих обязанностей. Если раньше новая организация начинала убирать город в самое сложное время года — зимой, то теперь новый срок начала — 15 апреля.

Это, по мнению мэрии, позволит новому подрядчику основательнее подготовиться к зимней уборке: закупить технику, реагенты.