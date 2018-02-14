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Главный коммунальщик Ярославля пообещал, что весной город не затопит
14 февраля 2018 20:06
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Из-за большого количества снега, обрушившегося на Ярославль в феврале, ярославцы опасаются, не превратятся ли весной дороги города в каналы и реки. Ведь этот снег продолжает лежать на обочинах. В мэрии пообещали, что такого не допустят.
— Снега действительно много, но я 100% говорю, что весной из-за талого снега город не утонет, — сказал Михаил Кузнецов. — Мы круглосуточно используем ливневые сети Ярославля. За каждым районом закреплено предприятие городского хозяйства. Здесь прежде всего надо синхронизировать работу между подрядными организациями, которые убирают город, и организацией, которая обслуживает инженерные сети, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярославля Михаил Кузнецов.
По его словам, это необходимо для того, чтобы не повторилась ситуация, как с аварией на Большой Октябрьской, когда затопило несколько улиц. Ливневки там были закрыты снежными валами, из-за чего воде было просто некуда уходить. Пришлось подключать водоканал, чтобы машины откачали воду с дороги.
Весной проблему забитых снегом ливневок решат кипятком.
— Машины обслуживания гидросистем прольют ливневки кипятком, — рассказал Михаил Кузнецов, — вопрос только в том, что ряд дворов в городе не оборудован системами ливневых канализаций, но мы сейчас активно строим инженерные сети в Ярославле.
Фото: Елена Вахрушева
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