Как могут измениться три парка на Пятёрке: смотрим эскизы

Юбилейный парк хотят сделать одним из самых современных в городе

Появились первые проекты для благоустройства парков в Ярославле, которые уже выбрали жители голосованием в проекте «Решаем вместе». Эскизы показали для Ленинского района и его трёх парков. Рисовали проекты студенты-архитекторы ЯГТУ.

Так, в проекте для сквера за бывшим кинотеатром «Волга» предложили поставить детский городок в виде пушки на гусеничном ходу. А сквер рядом со школой №76 предлагают засадить ёлками и заставить лавочками. Самый яркий проект у Юбилейного парка, где предлагают поставить беседку с тренажёрами и уложить идеальный газон.

— Обсуждения эскизов продлятся вплоть до финального голосования, которое состоится 18 марта на избирательных участках. Именно в этот день будут определены территории для проведения реконструкции в 2018 году, — уточнили в правительстве Ярославской области.

Из трёх проектов благоустройства в каждом районе нужно будет выбрать по одному. Какие места благоустроят в остальных районах города: смотрите тут.