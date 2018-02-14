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Ради любви готов на подвиг, например по лестнице полазать: День святого Валентина глазами детей
14 февраля 2018 18:20
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Легко ли ответить на вопрос «Что такое любовь?» или понять, за что мы любим конкретного человека? Легко! Если у тебя на этот вопрос свежий незамутнённый взгляд. Как у дошколёнка. К этим-то юным специалистам мы и обратились, чтобы разобраться в вопросах любви. Итак, что знают о любви пятилетние дети из садика № 102 «Солнечный». Слушаем — и записываем!
Фото: Лев Белков
Видео: Лев Белков
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