Ради любви готов на подвиг, например по лестнице полазать: День святого Валентина глазами детей

В любви дети всё понимают!

Легко ли ответить на вопрос «Что такое любовь?» или понять, за что мы любим конкретного человека? Легко! Если у тебя на этот вопрос свежий незамутнённый взгляд. Как у дошколёнка. К этим-то юным специалистам мы и обратились, чтобы разобраться в вопросах любви. Итак, что знают о любви пятилетние дети из садика № 102 «Солнечный». Слушаем — и записываем!