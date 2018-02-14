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В Ярославской области мужчина зарезал своего дядю
14 февраля 2018 17:04
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29-летний житель Углича, зарезавший своего дядю, отправится в колонию.
В мае 2017 года мужчина убил родственника прямо в квартире. Скандал произошёл во время совместного застолья. Мужчины что-то не поделили. Тогда преступник дважды ударил ножом в шею и спину своего 53-летнего дядю. Всё это он сделал прямо на глазах у матери.
— Мужчина скончался на месте происшествия. В полицию позвонила мать подсудимого. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь лет, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
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