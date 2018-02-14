В Ярославской области мужчина зарезал своего дядю

Мужчину отправили в колонию на восемь лет

29-летний житель Углича, зарезавший своего дядю, отправится в колонию.

В мае 2017 года мужчина убил родственника прямо в квартире. Скандал произошёл во время совместного застолья. Мужчины что-то не поделили. Тогда преступник дважды ударил ножом в шею и спину своего 53-летнего дядю. Всё это он сделал прямо на глазах у матери.

— Мужчина скончался на месте происшествия. В полицию позвонила мать подсудимого. Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на восемь лет, — сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.