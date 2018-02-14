Кандидаты в президенты зовут на помощь ярославцев

Штабы активизировали работу

Штабы кандидатов президенты в Ярославле зовут жителей города на помощь. Всех желающих поучаствовать в политике приглашают стать волонтёрами для агитации.

Два этапа собеседований в штабе Путина

Волонтёром в штаб этого кандидата в президенты можно попасть только после особого отбора. Сперва нужно заполнить заявку на сайте, затем пройти собеседование, выбрать направление для работы и уже тогда получить волонтёрскую атрибутику — свитшоты, блокноты, ручки и футболки.

— Волонтёрами могут стать только те, кому уже исполнилось 18 лет, — это обязательное условие кампании, — рассказывает координатор штаба в Ярославле Юлия Костицына. — Среди направлений – организаторское, медиа, также есть волонтёры-помощники. Мы можем порекомендовать человеку, для какой работы он больше подходит.

Как стать волонтёром коммунистов

Ярославские коммунисты — одни из самых заметных в предвыборный период кампании на выборах. Руководит штабом депутат областной думы Александр Воробьёв — стать его помощником на выборах можно, позвонив по телефону или лично придя в штаб.

— Мы везде оставляем наши телефоны и электронную почту, — рассказал Александр Воробьев. — Любой желающий, кто имеет право голоса, может позвонить, написать нам, и мы скоординируем нашу работу. Также есть телефоны штаба Павла Грудинина в Москве. Нам присылают и оттуда данные волонтёров. Они заполняют анкету, указывают, где живут. Мы даем контакты руководителям штабов в районах города, и они уже координируют свою работу. Позвонить можно по телефонам, которые есть у нас в штабе: 71-91-88 и 71-91-87.

В ЛДПР без бюррократии

В штабе ЛДПР воодушевление — в гости ждут и зовут молодёжь. Возглавляет штаб тоже депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов.

— Для того, чтобы найти контакты нашего штаба, достаточно зайти на сайт ярославского регионального отделения ЛДПР, — сказал Андрей Потапов. — Любой парень или девушка может позвонить по номеру 8 980 705-13-56. Это телефон штаба ЛДПР и Владимира Жириновского в Ярославле. Мы считаем, что не надо какие-то бюрократические процедуры проводить по регистрации каждого с собеседованиями. Если человек хочет поддержать партию или кандидата по зову сердца, то зачем его обязывать к какой-то бюрократии? Мы просто проверим возраст, поговорим и решим все вопросы.

Штаб Владимира Жириновского и партии ЛДПР находится на улице Кирова.

К Собчак зовут через соцсети

В штабе Ксении Собчак в Ярославле считают, что общаться с избирателями через соцсети — самый прогрессивный вариант.

— Самый простой вариант — это написать в соцсетях мне или моему помощнику Григорию Смоленцову, — говорит руководитель штаба в Ярославле Алина Жестовская. — Можно прийти в наш штаб на Республиканской, 61, но мы там бываем не всегда, поэтому лучше заранее предупредить. Перед тем, как человек станет у нас волонтёром, мы с ним поговорим, убедимся, что он готов с нами сотрудничать. Естественно, волонтёр должен быть совершеннолетним. Если у кандидата есть мотивация, понимание и свободное время, то мы найдем чем он может у нас заняться.

Чтобы стать волонтёром этого штаба, можно позвонить по номеру +7 922 696-30-86.

«Яблоко» учит наблюдателей

Ярославские яблочники готовятся сейчас сразу к нескольким знаковым для них событиям. Это приезд лидера партии Григория Явлинского в Ярославль, участие руководства регионального отделения в дебатах и работа с волонтёрами перед выборами.

— Партия «Яблоко» будет назначать наблюдателей на выборы, набирать людей, которые будут находиться на избирательных участках, — сказал руководитель регионального штаба демократов Олег Виноградов. — Если кто-то хочет с нами сотрудничать, то все желающие могут обратиться в наш штаб, который находится на улице Свободы, 71А в «Новой галерее» на первом этаже. Можно позвонить в наш штаб по телефону 71-41-42

Всем волонтёрам в штабе расскажут о том, как быть наблюдателем на выборах, что для этого нужно знать.

Всего ЦИК зарегистрировал восьмерых кандидатов для участия в выборах президента РФ. Также в избирательном бюллетене будут фамилии бизнес-омбудсмена Бориса Титова, руководителя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина и члена «Российского общенародного союза» Сергея Бабурина. О работе штабов этих кандидатов в Ярославле неизвестно.