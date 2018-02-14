Подстреленный говорящий ворон Вася впервые после операции попробовал взлететь

Вася впервые после операции попытался взлететь

Ярославский говорящий ворон Вася впервые после операции приехал на прогулку на дачу и попытался полетать.

— К сожалению, он так и не полетел, — рассказала Ирина Ёжикова. — Но для первого раза неплохо. Надеемся, что погода будет позволять выгуливать его чаще.

Вася покупался в снегу и попробовал взлететь, но после операции на крыле и ампутации лапки птица чувствует себя непривычно. Говорить ворон не перестал. Твердит: «Вася ворон» и просит кушать.

Домашний ворон Вася, умеющий по-человечески смеяться и говорить, пропал в декабре прошлого года. Спустя несколько дней хозяйке позвонили и сказали, что ворона нашли, но Васю кто-то подстрелил. У ворона было повреждено крыло и лапка. На операцию Васю даже повезли в Москву, крыло удалось спасти, но лапку говорящей птице пришлось ампутировать.