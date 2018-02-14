Ешь, лети, смотри: как съездить на Олимпиаду-2018 прямо сейчас и не разориться

Билеты на соревнования по горным лыжам стоят от 11 тыс. руб., на хоккей на льду — от 13 тыс. руб.

Если вы не собирались на Олимпиаду, но вдруг именно сегодня поняли, что должны быть там, где снег, горы и спорт, и уже готовы собрать чемодан и поехать в аэропорт — этот материал для вас. В нем мы собрали самое важное о том, как максимально экономно побывать на зимних Играх и заодно пополнить багаж путешественника впечатлениями из Южной Кореи.

Столица нынешней Олимпиады — Пхёнчхан (Pyeongchang). Это горный городок в 180 км от Сеула. Под Пхёнчханом обычно понимается целый уезд (Пхёнчхан-гун), на территории которого расположены многочисленные горнолыжные курорты. Оговоримся на берегу: сесть в самолет, долететь до самого Пхёнчхана и снять в нем жилье с видом на центр вряд ли получится. Если вы, конечно, не президент Южной Кореи. Чтобы сэкономить в поездке по максимуму, придется как следует покататься на автобусах и поездах, а жилье снимать в окрестных городах. С другой стороны, это и к лучшему: так можно увидеть не только Олимпиаду, но и красоту горных районов Кореи. Все цены в тексте для удобства подсчета мы перевели в рубли. Но в Южной Корее можно рассчитываться только вонами. По текущему курсу 1 вона стоит 5 копеек.

Как купить билеты на Олимпиаду?

Публикация от Yukihiko Yamada (@yukihikoyamada) Фев 12, 2018 в 8:50 PST

Официальный продавец билетов на Олимпиаду-2018 в России — компания Jet Set Sports. На сайте компании есть онлайн-касса, но забрать оплаченный билет нужно будет в Центре выдачи билетов в Пхёнчхане. Вот инструкция, как добраться до Центра выдачи. Или можно в надежде на удачу купить билеты непосредственно там, где проходят соревнования.

Самые дешевые билеты на соревнования Олимпиады стоят от 1,7 тыс. руб. За эти деньги можно посмотреть лыжные гонки. Билеты на соревнования по керлингу стартуют с 8,5 тыс. руб., по фристайлу и сноуборду — с 10 тыс. руб., горным лыжам — с 11 тыс. руб., хоккею на льду и конькобежному спорту — от 13 тыс. руб. Посмотреть на прыжки на лыжах с трамплина стоит 17 тыс. руб.

Самые дорогие зрелища Олимпиады — шорт-трек и фигурное катание. Билеты на них стартуют с 30 тыс. руб. Даже посмотреть церемонию закрытия будет дешевле — от 19 тыс. руб.

Если вы поклонник лыжного двоеборья, биатлона, санного спорта, бобслея и скелетона, то у нас для вас плохие новости — в официальной продаже билетов на них уже не осталось.

Как добраться до Олимпиады?

Перелет — это самая главная статья расходов, на которой можно сэкономить больше всего денег.

— Чтобы выгадать на перелете, задайте 5-10 поисковых запросов в онлайн-авиакассах, поменяйте даты вылета туда и обратно. Так вам удастся понять, в какие дни билеты обойдутся дешевле всего. В случае с Олимпиадой в Корее самые выгодные даты — в середине Игр и ближе к концу и на недолгий срок. Если выбрали подходящий вариант, не медлите с покупкой. Билеты быстро раскупают, особенно на такие крупные события, — рассказал директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

Ближайший от Пхёнчхана аэропорт — Уонджу (WonJu), но покупать билеты до этого городка стоит только в случае, если комфорт для вас превыше всего, а слова «экономия» нет в вашем словаре. Лучше лететь до аэропорта в окрестностях Сеула — Инчхона (Incheon), который находится примерно в 250 километрах от Пхёнчхана. Тогда ваш полет подешевеет минимум в два раза. Мы подготовили примерные варианты экономперелетов с возвращением домой после окончания Олимпиады.

Если прямо сейчас вылететь из Ярославля в Инчхон, а домой отправиться 25-го (это день закрытия Игр), поездка в обе стороны обойдется минимум в 51 тыс. рублей (по данным агрегатора Skyscanner). По дороге туда и обратно нужно будет сделать по две пересадки — в Пулково и катарском Хамаде. Время в пути до Инчхона при покупке самых дешевых билетов — почти 26 часов, на родину — больше 44.

Из Инчхона до Каннына можно добраться на скоростном поезде

Итак, вы в Инчхоне. Отсюда за 2500 руб. на скоростном поезде можно доехать до ближайшего к олимпийским объектам места — города Каннын. Если же вы захотите посмотреть Сеул, то до него из Инчхона без остановок ходит метро (800 руб.). А уже из южнокорейской столицы можно на скоростном поезде добраться до ж/д станций Уонджу и Каннын. Дорога до Уонджу займет полтора часа, до Каннына — меньше двух часов. На автобусе от Сеула до Пхёнчхана добираться 3 часа 25 минут, зато билет на него стоит 900 рублей.

Трансфер между олимпийскими объектами в большинстве случаев бесплатный, кое-где нужно будет проехать на поезде, отдав за это 700 рублей (но в Южной Корее принимают только воны, помните?). Транспортная инфраструктура в республике развита отлично, разве что ездить на такси будет довольно накладно.

Можно купить железнодорожный проездной билет для иностранцев — Pyeongchang Korail Pass — и по нему ездить по Корее на поездах компании Korail в течение пяти или семи дней. Безлимитный проезд на пять дней обойдется взрослому туристу почти в 9 тыс. руб., на неделю — в 10,4 тыс. руб.

Между Канныном, где находятся крытые стадионы, и горнолыжной Альпенсией курсирует поезд

Где жить?

Олимпийские соревнования проходят в основном на горнолыжном курорте Альпенсия (Alpensia) и в Канныне (Gangneung). Расстояние между ними около 90 км, города соединяет скоростная трасса. Рядом расположены города Тонхэ (Donghae), Янъян (Yangyang) и Хвенсон (Hoengseong). Так как цены в эпицентре событий, по словам болельщиков, космические, приезжие предпочитают снимать жилье в этих городках.

И места в окрестных отелях уже практически закончились. По данным сервиса Booking.com, в отелях Каннына остались только койки в общих номерах. За одну койку на 12 дней (до закрытия Олимпиады) сейчас просят от 32 тыс. руб. В Пхёнчхане в отелях мест не осталось. Ближайшие предложения — в 25 км от города — от 65 тыс. руб. за 12 ночей. По данным Airbnb.ru, отдельная комната на двоих в Пхёнчхане или Канныне обойдется в 5 тыс. руб. в сутки.

— Сейчас забронировать номер по доступной цене можно уже только в отелях, удаленных от мест соревнований. Предложений вблизи стадионов уже либо нет, либо они очень дороги. Можно, например, посмотреть квартиры на Airbnb.ru. Общение с арендодателями — как и в любой стране — на английском языке, правила дома четко прописаны в сервисе, оплата также идет через него — никаких подводных камней быть не должно. Учитывая, что объекты Олимпиады раскиданы по разным городам, я рекомендую взять напрокат автомобиль, если у вас есть водительское удостоверение международного образца. Тогда и проблема удаленности жилья снимется, — рассказал руководитель сервиса Travel Studio Николай Лебедев.

Если суммировать базовые расходы на перелет туда-обратно, переезд из Сеула до Пхёнчхана и близлежащих городов и суперэкономное проживание в Канныне до 26 февраля, то поездка на Олимпиаду обойдется в 85 тыс. руб.

Где и чем питаться

У каждого олимпийского объекта установили киоски с фастфудом и столовые для болельщиков

В кухне провинции Канвондо, где расположен Пхёнчхан, преобладают картофель, кукуруза, гречиха и водоросли. Типичные местные блюда — паровой рис с кукурузой (чхунчхон таккальби), гречневая лапша в остром холодном бульоне (маккуксу), лапша в супе из адзуки (пхаткуксу) и толчёный варёный картофель с зерном (камджа помбок). Но в туристических городах можно найти и более традиционную европейскую кухню.

В местах проведения игр расположены столовые и киоски с фастфудом, очереди в них большие, рассказали находящиеся в Южной Корее туристы. По их словам, расходы на питание незначительны в сравнении со стоимостью билетов и проживания. Кофе стоит около 200 руб., сэндвич обойдется в 260 руб, корейский рыбный суп — 526 руб., рис с овощами — 526 р., свиная котлета — 631 р. Там, где селятся туристы, встречаются европейские кафе и кофейни.

В киосках с фастфудом сэндвич стоит около 260 руб.

Что посмотреть, кроме Олимпиады?

Главные культурные достопримечательности в окрестностях Пхёнчхана — это буддистские монастыри Вольджонса и Санвонса. Они находятся на территории горного парка Одэсан. До парка из разных локаций уезда можно добраться на автобусе. За вход в каждый из монастырей нужно заплатить примерно по 180 руб.

Публикация от @funpiaochong Фев 12, 2018 в 2:59 PST

Вольджонса был основан монахом Чачжаном в эпоху династии Силла в 643 году. Название святыни переводится как «монастырь ясной луны» — в честь прекрасных видов, которые открываются здесь лунными ночами. Ради этих видов монахи разрешают гостям оставаться в монастыре на ночлег. Перед главным алтарем Вольджонса стоит девятиуровневая пагода Пхальгаккучхынсоктхап — одно из национальных сокровищ Южной Кореи.

Публикация от Jin Hyun Nam_남진현 (@strongengine) Мар 26, 2017 в 5:09 PDT

Санвонса был построен в 705 году. Этот единственный монастырь, не тронутый Корейской войной и потому сохранивший свой первоначальный вид. Если подняться выше в горы, можно встретить буддийские храмы, где живут монахи-отшельники.

В самом Пхёнчхане есть музей Очжукхон с местными реликвиями: керамикой, картинами, скульптурами, образцами буддийской живописи и бытовыми предметами. Музей окружен гигантскими черными бамбуковыми деревьями.

Если время, деньги и желание позволяют, можно посетить остров Чеджу.

— Там прикольные ныряльщицы — по пять минут могут обходиться без воздуха. Они добывают осьминогов и прочих гадов, и поэтому там исторически сложился матриархат. Еще на острове Чеджу есть парк Loveland со всякими эротическими скульптурами и прочими красивыми произведениями искусства, — рассказывает фотограф и путешественник, директор фотоагентства Magnet Станислав Белоглазов.

Хотя сейчас в Корее далеко не пляжный сезон (по ночам температура опускается до вполне себе российских -7 градусов), ныряльщиц это не останавливает — они работают в гидрокостюмах.

Что еще нужно учесть в поездке?

У южнокорейцев менталитет не особо отличается от европейского. В столичном Сеуле английским владеют очень многие, однако в городах, где проживают болельщики, уровень знания международного языка невысок. Но есть много волонтеров, которые худо-бедно изъясняются на нем. Хозяева апартаментов, как правило, хорошо владеют английским.

Здесь дорогое такси. Из города Янъян в Каннын (примерно 50 км) поездка будет стоить 55 тыс. вон (около 3 тыс. руб.). Из Каннына в Пхёнчхан, соответственно, около 6 тыс. руб.

Спонсор Олимпиады в Южной Корее — VISA, и это накладывает определенные ограничения на безналичные платежи в местах проведения игр. Например, за олимпийские сувениры можно расплатиться только VISA.

Мобильные приложения помогают туристам сориентироваться в транспорте в Южной Корее

Для удобства болельщиков организаторы Игр сделали несколько мобильных приложений. Например, PyeongChang Tickets — место хранения электронных билетов на мероприятия; PyeongChang 2018 — здесь можно всегда посмотреть расписание и результаты соревнований; GoPyeongChang — удобное транспортное приложение, в котором указываешь, на какой стадион хочешь добраться, и он прописывает варианты. Второстепенные приложения — Kakao T — корейское такси а-ля Uber, KakaoTalk — местный мессенджер.