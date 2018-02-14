В Ярославле власти отложили уборку дороги, где застревали скорые

Теперь власти обещают, что дорога на улице Загородный сад станет шире завтра

В Ярославле городские власти обещали, что сегодня проезд на улице Загородный сад станет свободней, но пока дорога шире не стала. При этом в департаменте городского хозяйства говорят, что она убрана по правилам.

— Такой вал допускается, но, конечно, можно сделать и лучше, — уточнил директор ДГХ Михаил Кузнецов. — Работы здесь мы проведём. Скорее всего, это произойдёт ночью. Если пригнать снегоуборочную технику сейчас, то мы создадим массу неудобств.

Водители объезжают затор по тротуарам, а скорые с пациентами стоят в пробке на подъезде к больнице

Вчера в социальных сетях появилось видео, как из-за пробок на улице Загородный сад машины скорой помощи с мигалками не могут подъехать к больнице, а водители легковушек объезжают затор по тротуару, заставляя пешеходов запрыгивать в сугробы. В мэрии пообещали расчистить дорогу сегодня. Теперь же работы отложили до завтра.