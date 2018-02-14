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Город

В Ярославле власти отложили уборку дороги, где застревали скорые

14 февраля 2018 14:52
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дороги, ЖКХ, авто, Ярсолавль

В Ярославле городские власти обещали, что сегодня проезд на улице Загородный сад станет свободней, но пока дорога шире не стала. При этом в департаменте городского хозяйства говорят, что она убрана по правилам.

 

— Такой вал допускается, но, конечно, можно сделать и лучше, — уточнил директор ДГХ Михаил Кузнецов. — Работы здесь мы проведём. Скорее всего, это произойдёт ночью. Если пригнать снегоуборочную технику сейчас, то мы создадим массу неудобств.

Вчера в социальных сетях появилось видео, как из-за пробок на улице Загородный сад машины скорой помощи с мигалками не могут подъехать к больнице, а водители легковушек объезжают затор по тротуару, заставляя пешеходов запрыгивать в сугробы. В мэрии пообещали расчистить дорогу сегодня. Теперь же работы отложили до завтра.

Михаил Контуев
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Фото: Александра Савельева, Андрей Бушуев/Facebook.com
Видео: Александра Савельева
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