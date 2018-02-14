Официально: назвали уровень радиации в Ярославле

Такой уровень радиации на проспекте Толбухина

Управление Роспотребнадзора по запросу 76.ru озвучило реальные цифры радиоактивного облучения, под которые попадают жители Ярославской области.

— Уровень дозы гамма-излучения на местности находится в диапазоне от 0,07 до 0,11 микрозиверт в час, что не превышает допустимые значения, — сообщил начальник управления Александр Звягин.

Согласно существующим нормам, обычный допустимый радиационный фон в повседневной жизни составляет около 0,22–0,23 микрозиверт в час. Доза облучения свыше трёх зиверт считается смертельной.

Накануне по радио и телевидению в Ярославле объявили радиационную тревогу: людям рекомендовали не выходить из дома. Позже выяснилось, что тревога была ошибочной.