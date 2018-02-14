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Официально: назвали уровень радиации в Ярославле
14 февраля 2018 14:08
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Управление Роспотребнадзора по запросу 76.ru озвучило реальные цифры радиоактивного облучения, под которые попадают жители Ярославской области.
— Уровень дозы гамма-излучения на местности находится в диапазоне от 0,07 до 0,11 микрозиверт в час, что не превышает допустимые значения, — сообщил начальник управления Александр Звягин.
Согласно существующим нормам, обычный допустимый радиационный фон в повседневной жизни составляет около 0,22–0,23 микрозиверт в час. Доза облучения свыше трёх зиверт считается смертельной.
Накануне по радио и телевидению в Ярославле объявили радиационную тревогу: людям рекомендовали не выходить из дома. Позже выяснилось, что тревога была ошибочной.
Фото: Михаил Контуев
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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