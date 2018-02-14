Ярославские хоккеисты выложили фото из Пхёнчхана

Брендон Козун сыграет на Олимпиаде за сборную Канады

Легионеры ярославского «Локомотива» приехали в Пхёнчхан и готовятся к началу игр.

Сегодня на Олимпиаде в Корее начинается хоккейный турнир. В 15:10 начнется матч Словакия — Россия. За нашу сборную играют двое воспитанников ярославской хоккейной школы: Владислав Гавриков и Сергей Мозякин. А пока российские игроки переживают перед выходом на лёд, еще четверо легионеров из «Локомотива» постят фотографии в инстаграм.

За сборные своих команд выступят четверо «железнодорожников». Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль стал ассистентом капитана сборной Швеции. Ассистентом капитана сборной Финляндии стал еще один хоккеист ярославского клуба — Петри Контиола. Еще двое игроков «Локомотива» Брендон Козун и Якуб Накладал сыграют на Олимпиаде-2018 за сборные Канады и Чехии.

— Это такой опыт — побывать на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане, — написал Брендон Козун.

Täs on meijjä lössi! Публикация от Petri Kontiola (@retee27) Фев 9, 2018 в 11:17 PST

Смотрите расписание соревнований в Корее, чтобы не пропустить, когда болеть за ярославцев.