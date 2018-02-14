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Ярославские хоккеисты выложили фото из Пхёнчхана
14 февраля 2018 14:04
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Легионеры ярославского «Локомотива» приехали в Пхёнчхан и готовятся к началу игр.
Сегодня на Олимпиаде в Корее начинается хоккейный турнир. В 15:10 начнется матч Словакия — Россия. За нашу сборную играют двое воспитанников ярославской хоккейной школы: Владислав Гавриков и Сергей Мозякин. А пока российские игроки переживают перед выходом на лёд, еще четверо легионеров из «Локомотива» постят фотографии в инстаграм.
За сборные своих команд выступят четверо «железнодорожников». Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль стал ассистентом капитана сборной Швеции. Ассистентом капитана сборной Финляндии стал еще один хоккеист ярославского клуба — Петри Контиола. Еще двое игроков «Локомотива» Брендон Козун и Якуб Накладал сыграют на Олимпиаде-2018 за сборные Канады и Чехии.
— Это такой опыт — побывать на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане, — написал Брендон Козун.
Смотрите расписание соревнований в Корее, чтобы не пропустить, когда болеть за ярославцев.
Фото: Брендон Козун/instagram.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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