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Вонь в Ярославле: экологи проверят, откуда в воздухе сильный химический запах
14 февраля 2018 13:51
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Ярославцы в социальных сетях пишут о сильном химическом запахе в воздухе во Фрунзенском районе.
— Живу здесь около шести лет, но такой сильный запах впервые, — пишут горожане в группе «Подслушано в Ярославле».
Люди переживают — может, на каком-нибудь заводе произошла авария, а население не оповестили.
— Мы обзвонили все предприятия, которые расположены в районе и его окрестностях, нас заверили, что у них всё нормально, — сказали в мэрии Ярославля.
— А нам поступили жалобы на запах в районе Нефтебазы, — пояснили в природоохранной прокуратуре. — Откуда исходит запах и опасен ли он, выяснят специалисты.
Пока официальных заявлений о причинах запаха ни от властей, ни от спасателей не поступало. А вот вчера утром МЧС сообщило о превышении нормы радиации в Ярославле. Сообщение оказалось ложным — произошёл технический сбой системы оповещения населения. В интернете на эту тему тут же появились смешные мемы.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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