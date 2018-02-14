Вонь в Ярославле: экологи проверят, откуда в воздухе сильный химический запах

Во Фрунзенском районе сильно пахнет чем-то химическим

Ярославцы в социальных сетях пишут о сильном химическом запахе в воздухе во Фрунзенском районе.

— Живу здесь около шести лет, но такой сильный запах впервые, — пишут горожане в группе «Подслушано в Ярославле».

Люди переживают — может, на каком-нибудь заводе произошла авария, а население не оповестили.

— Мы обзвонили все предприятия, которые расположены в районе и его окрестностях, нас заверили, что у них всё нормально, — сказали в мэрии Ярославля.



— А нам поступили жалобы на запах в районе Нефтебазы, — пояснили в природоохранной прокуратуре. — Откуда исходит запах и опасен ли он, выяснят специалисты.

Пока официальных заявлений о причинах запаха ни от властей, ни от спасателей не поступало. А вот вчера утром МЧС сообщило о превышении нормы радиации в Ярославле. Сообщение оказалось ложным — произошёл технический сбой системы оповещения населения. В интернете на эту тему тут же появились смешные мемы.