Куксёнки взбунтовались: ярославцы не дадут мэрии строить вертолётную площадку на берегу Волги

Скоро над Куксёнками начнут летать вертолёты

В Ярославле назревает бунт. Жители посёлков в Заволжском районе выступили против строительства вертолётной площадки прямо перед их домами. Ведь вертолёты будут курсировать туда-сюда прямо перед окнами.

Площадку размером 3,5 гектара хотят впихнуть между домами и Волгой. А расстояние там всего 400 метров. Где тут развернуться? Поэтому жильцы посёлков Старые Куксёнки, Новые Куксёнки и Косая Гора настроены решительно: они собирают подписи, чтобы не допустить строительства вертолётной площадки. Написали уже депутатам и даже президенту.

— По стандартам, строительство такой площадки должно быть не менее, чем в 300 метрах от жилых домов. Получается, им на строительство остаётся лишь 100 метров. Они никак не уложатся, ведь там и ангары будут, и заправка. Всё это будет у самых наших огородов. Домов здесь очень много. Но больше всего пострадаем мы, Новые Куксёнки. Наши дома как раз будут впритык стоять с этой площадкой. Вся пыль, весь мусор будут лететь на наши огороды. Я уже не говорю про постоянный шум. В администрации Заволжского района было голосование, на котором план по строительству был утверждён. Непонятно, кто принимал это решение, из жильцов наших посёлков не было никого, — рассказывает жительница посёлка Новые Куксёнки Татьяна Сахарова.

Разговоры о вертолётной площадке начались ещё в октябре прошлого года.

— Планируемый многофункциональный вертолетный центр, будет работать как для туристов, так и для жителей города. Инвестором выступит компания «Аэросоюз-девелопмент», с которой уже подписано тройное соглашение между корпорацией развития Ярославской области и мэрией Ярославля, — рассказали тогда городские власти.

Неужели мэрия не обратит внимания на жильцов Куксёнок и Косой Горы и против воли ярославцев всё же даст добро на строительство вертолётной площадки? Мы спросили у чиновников, как они отреагировали на бунт жильцов Заволжского района. Городские власти сказали: волноваться не надо. Тем более, что план по строительству прошёл все инстанции.

- Изменения в генплан прошли публичные слушания в мэрии, в территориальной администрации. Большинство жителей высказалось «за» строительство площадки. Кроме того, получены все необходимые разрешения от госструктур, - ответили в мэрии Ярославля.

Подробнее о том, как мэрия прокомментировала возмущение ярославцев, читайте здесь.