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Город

Стали жить похуже: качество жизни в Ярославской области оценили на 28 место

14 февраля 2018 12:36
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рейтинг, жизнь, качество, Ярославль

Ярославская область получила 28 место в новом рейтинге качества жизни за 2017 год. Согласно оценкам экспертов по 72 критериям, наш регион за год спустился на одну строчку.

Если взглянуть на жизнь регионов в ЦФО, то здесь мы уступаем в качестве помимо Москвы и области, Белгороду, Калуге, Воронежу, Липецку, Туле, Рязани и Курску.

— При расчете рейтинга проводился анализ 72 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость населения и рынок труда; жилищные условия населения; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры, — пояснили авторы рейтинга.

Так, по уровню безработицы наш регион и вовсе находится на 58 месте в стране, а по времени поиска работы — на 61. Также в нашем регионе небезопасно: по количеству ДТП с пострадавшими на 100 тысяч человек населения мы находимся на 80 месте. Зато мы на 18 строчке по количеству приезжающих к нам мигрантов и аж третьи в стране по количеству торговых площадей на тысячу жителей. А также вполне неплохо зарабатываем — 14 строчку наш регион занимает по количеству собственных доходов в консолидированном бюджете. 

А каким был рейтинг в прошлом году: смотрите здесь.

Анна Елкина
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Фото: Александр Давидик, riarating.ru
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