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Город

Жить в кайф: рыбинцы открыли бар в ледяном пруду

14 февраля 2018 12:50
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зима, Рыбинск, Ярославская область

В Рыбинске радуются зиме. Видео со своими забавами несколько друзей выложили в интернете. В ролике мужчины в трусах катаются на крыше «буханки», на велосипеде, попивают в проруби экзотические коктейли и валяются в снегу.

— Сама идея к нам пришла ещё три года назад, всё начиналось с обычного катания на «ватрушке», которую прицепляли к автомобилю, — рассказал Иван Тихомиров. — Потом один из нас решил попробовать так проехать в одних трусах. Мысль закаливания зимой меня посещала давно. Вот и решился.

Этот видеоролик стал уже четвертым, который сняли друзья.

— Стараемся с друзьями что-нибудь снимать каждый год, каждый раз придумываем новый сюжет. Собираемся во время новогодних каникул. Правда, с каждым годом делать это все сложнее: у кого семья, у кого работа, — рассказал Иван.

Название клипов «Жить в кайф» ребята решили оставить с первого ролика, в котором дурачились под песню Макса Коржа. Решили, что такое название лучше всего подходит к идее записи таких видеороликов.

 

Этой зимой на чём только ни катаются. Ярославский путешественник Богдан Булычёв не только попал в Книгу рекордов Гиннесса, но и исполнил свою мечту — прокатился на атомном ледоколе.

Елена Вахрушева
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Фото: Иван Тихомиров/youtube.com
Видео: Иван Тихомиров
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